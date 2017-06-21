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Trabzonspor'da Gidecekler Belirlendi

trabzonspor'da gidecekler belirlendi

TRABZONSPOR'DA GİDECEKLER BELİRLENDİ

Yeni sezon öncesi kadrosunda gençlerle birlikte 41 oyuncusu bulunan Trabzonspor'da birçok isimle yolların ayrılacağı öğrenildi.

Tarih : 21 Haziran 2017, 13:48
Puan Ver : Trabzonspor'da Gidecekler Belirlendi(10/10)7


Kadrosunda bulunan genç oyuncuların bazılarını gelişim göstermeleri için farklı takımlara kiralamayı planlayan bordo mavililer, 8-9 oyuncuyla da yollarını ayıracak. Yeni sezonda 24 - 25 kişilik oyuncu kadrosu ile mücadele etmeyi planlayan Trabzonspor'da Muhammet Demir, Aykut Demir, Sefa Yılmaz, Musa Nizam, Ramazan Övüç, Luis Ibanez, Yusuf Erdoğan ve Aytaç Kara gibi isimlerin takımdan ayrılacaklar arasında yer aldığı ifade edildi.



GENÇLER İÇİN OLUMLU RAPOR



Yönetimin bu konuda teknik direktör Ersun Yanal ile bir görüşme yaptığı ve geride kalan sezonu farklı takımlarda tamamlayan oyuncular arasından sadece Batuhan Artarslan'ın sezon öncesi hazırlık kampına dahil edilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.



Bordo mavililerin kadro şişkinliğini azaltarak yapılacak 4 transferle birlikte sezona başlamayı hedeflediği, teknik direktör Ersun Yanal'ın başarılı bir sezon geçiren Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra genç oyuncular Uğurcan, Furkan, Abdurrahim, Yunus Emre ve Abdülkadir gibi isimleri de kadroda tutmaktan yana görüş bildirdiği belirtildi.



 



kaynak:sabah








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