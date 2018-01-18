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Trabzonspor'da Fabian Castillo Sakatlandı

TRABZONSPOR'DA FABİAN CASTİLLO SAKATLANDI

Trabzonspor'un Kolombiyalı oyuncusu Fabian Castillo, antrenmanda sakatlık yaşadı ve çalışmayı yarıda bıraktı.

Tarih : 18 Ocak 2018, 23:40
Puan Ver : Trabzonspor'da Fabian Castillo Sakatlandı(5/10)1

Atiker konyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Kolombiyalı yıldız Fabian Castillo, antrenmanda sakatlık yaşadı ve çalışmayı yarıda bıraktı.

ÇALIŞMALARA DEVAM EDEMEDİ

Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam saat 17: 00'de yaptığı antrenmanla sürdüren bordo-mavililerde Fabian Castillo, oynanan çift kale maç sırasında sol dizinden sakatlık yaşadı. Castillo'ya saha içerisinde ilk müdahale yapılırken, oyuncu daha sonra çalışmalara devam edemedi ve antrenmanı tamamlayamadı. Castillo'nun durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trabzonspor  Da  Fabian  Castillo  Sakatlandı    haber

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