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Trabzonspor'da Durica, Sakatlığı Nedeniyle En Az 2 Hafta Yok

TRABZONSPOR'DA DURİCA, SAKATLIĞI NEDENİYLE EN AZ 2 HAFTA YOK

Trabzonspor'da Jan Durica, Beşiktaş maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Tarih : 06 Mart 2018, 15:20
Puan Ver : Trabzonspor'da Durica, Sakatlığı Nedeniyle En Az 2 Hafta Yok(6/10)2

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor'da moraller bozulurken, Durica'dan da kötü haber geldi. Oyuncunun bugün çekilen MR'ı sonrası en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Kaburgasında çatlak meydana gelen oyuncunun tedavisine başladığı bildirildi.

HUBOCAN AKHİSAR MAÇINDA YOK

Beşiktaş maçında sarı kart gören diğer savunma oyuncusu Hubocan da cezalı duruma düştü. Bu oyuncu da deplasmanda oynanacak olan Teleset Mobilya Akhisarspor maçında forma giyemeyecek. Durica ve Hubocan'ın yokluğunda Teknik Direktör Rıza Çalımbay, savunma kurgusunda sıkıntı yaşayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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