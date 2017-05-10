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trabzonspor'da deplasman rahatlığı

TRABZONSPOR'DA DEPLASMAN RAHATLIĞI

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son iki maçta Gençlerbirliği ve Kayserispor karşısında evinde 5 puan bırakan Trabzonspor, deplasmanda nefes almayı hedefliyor.

Tarih : 10 Mayıs 2017, 13:19
Puan Ver : Trabzonspor'da Deplasman Rahatlığı(8/10)7


Spor Toto Süper Ligin 31. haftasında deplasmanda ligin son sırasında bulunan Adanaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, ligde oynadığı son iki maçta Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalıp Kayserispor'a da 3-2 mağlup olarak sahasında 5 puan kaybetti. Bordo-mavililerde hedef, 5 puanlık kaybı telafi etmek.



147 GÜNDÜR YENİLMİYOR



Deplasmanda evine göre daha rahat olan Trabzonspor 147 gündür dış sahada yenilmiyor. 2017 yılında deplasmanda oynadığı maçlarda 6 galibiyet ve 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, 19 puan toplarken, 2 puan bıraktı. Aynı dönemde evinde oynadığı maçlarda ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 11 puan topladı ve 10 puan kaybetti.



DIŞ SAHADA DAHA ÇOK PUAN TOPLADI



Spor Toto Süper Lig'de 48 puanla 5'nci sırada yer alan Trabzonspor, bu sezon evinde oynadığı maçlarda 22, deplasmanda ise 26 puan topladı. bu sezon evinde en büyük kayıp serisini sahasındaki son 3 maçta yaşayan bordo-mavililer, iç sahada 15 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi elde ederken, deplasmanda ise 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Bordo-mavililer dış sahada 28 puan toplayan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın ardından 26 puan ile en çok puan toplayan takımlar arasında yer aldı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Trabzonspor  Da  Deplasman  Rahatlığı    haber

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