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trabzonspor'da daum sürprizi!

TRABZONSPOR'DA DAUM SÜRPRİZİ!

Lucescu, Ramos ve Yanal'la anlaşamayan Trabzonspor'da Christoph Daum'un ismi gündeme geldi. Daha önce Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'u çalıştıran Alman hoca ile ilgili son kararı başkan Muharrem Usta verecek

Tarih : 16 Ocak 2016, 11:09
Puan Ver : Trabzonspor'da Daum Sürprizi!(7/10)4


Trabzonspor, teknik direktörü Sadi Tekelioğlu ile gelecek adına umut veren bir görüntü çizse de Bordo-Mavili kulüpte teknik direktör arayışı tüm hızıyla sürüyor.



Başkan Muharrem Usta'nın seçim vaadi olan Mircea Lucescu'yla anlaşamayan Fırtına'nın Juande Ramos ve Ersun Yanal için yaptığı girişimler de olumsuz sonuçlanmıştı.



Ancak başkan Usta'nın “Mircea Lucescu olmasa da o tarzda bir teknik adam arıyoruz” demesinin ardından Christoph Daum'un ismi gündeme geldi.








Etiketler: Trabzonspor  Da  Daum  Sürprizi    haber

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