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Trabzonspor'da Burak Yılmaz Çalışmalara Başladı

TRABZONSPOR'DA BURAK YILMAZ ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Burak Yılmaz, bireysel çalışmalara başladı. Golcü futbolcu 19. haftada oynanacak olan Fenerbahçe maçına kadar hazır hale gelecek.

Tarih : 12 Ocak 2018, 00:10
Puan Ver : Trabzonspor'da Burak Yılmaz Çalışmalara Başladı(9/10)5

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Burak Yılmaz, bireysel çalışmalara başladı.

Bordo-mavili takımda Antalya kampının 3'üncü günündeki antrenmanda çift kale maç sırasında sağ dizinden sakatlanan ve dizinde yırtık tespit edilen Burak Yılmaz, bireysel çalışmalara başladı.

Önümüzdeki günlerde saha çalışmalarına da başlaması beklenen 32 yaşındaki deneyimli forvet oyuncusunun Süper Ligin 19'uncu haftasında oynanacak Fenerbahçe maçına kadar hazır hale gelebileceği bildirilirken, Burak Yılmaz'ın da bu karşılaşmada sahada yer almak istediği belirtildi.

BURAK'IN LİGDE 14 GOLÜ VAR

Trabzonspor'un ligde oynadğı 17 maçın 14'ünde forma giyen Burak Yılmaz, attığı 14 golle takımının ve ligin golcü isimlerinden olmayı başardı.

HÜSEYİN BEĞENİLDİ

Trabzonspor'da altyapıdan A takım kadrosuna dahil edilen ve Antalya kamp kadrosunda da kendisine yer bulan genç oyuncu Hüseyin Türkmen'in performansı, teknik heyet tarafından beğenildi. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, genç stoper oyuncusunu takımda tutmayı planladığı kaydedildi.

ANTALYA KAMPINDA SONA DOĞRU

4 Ocak'ta Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da bir haftalık çalışmanın ardından futbolculara 1 gün izin verildi. Yarın saat 10.00'da yapacağı antrenmanla yeniden çalışmalarına başlayacak olan bordo-mavililer, 14 Ocak'ta yapacağı son antrenmanın ardından Antalya kampını noktalayıp, Trabzon'a dönecek. Trabzonspor, 15 Ocak'ta kendi tesislerinde yapacağı çalışmalarla Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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