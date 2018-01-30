TRABZONSPOR'DA BURAK YILMAZ 2 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK
Adelesinde yırtık tespit edilen Trabzonspor'un yıldız futbolcu Burak Yılmaz, 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
Trabzonspor'un yıldız golcüsü Burak Yılmaz'ın adalesinde yırtık tespit edildi. 32 yaşındaki futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Burak Yılmaz'ın içerdeki Göztepe ve deplasmandaki Gençlerbirliği maçlarında forma giymesi beklenmiyor.
FENERBAHÇE MAÇINDA BÜYÜK FEDAKARLIK GÖSTERDİ
Süper Lig'de 19. hafta oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında gol atan Burak Yılmaz, sakatlığında rağmen fedakarlık gösterip mücadeledeki yerini almıştı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz'ın yokluğunda Hugo Rodallega ve Dame N'Doye ikilisinden birini tercih edecek.
Kaynak: haberinburada
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