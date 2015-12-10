

Trabzonspor'da Şato' nun istifası ve başkanlık seçimlerisebebiyle, kimin yönetimde devam edeceğine karar verilmemişti. Kulübün yenibaşkanı Muharrem Usta, teknik direktörü belirledi. Sadi Tekelioğlu, ilk yarıbitimine kadar Trabzonspor'un başında kalacak. Trabzonspor'un teknik direktörübelli oldu. İbrahim Hacıosmanoğlu döneminde sportif direktörlüğe getirilenSüleyman Hurma, görevine devam edecek. Trabzonspor'un yeni yönetim kurulu,sportif direktör Süleyman Hurma'nın göreve devam etmesini ve teknik direktörSadi Tekelioğlu'nun da ilk yarının bitimine kadar çalışması kararını aldı.







Trabzonspor'un yeni yönetim kurulu, sportif direktörSüleyman Hurma'nın göreve devam etmesini ve teknik direktör Sadi Tekelioğlu'nunda ilk yarının bitimine kadar çalışması kararını aldı.



Trabzonspor'da sportif direktör Süleyman Hurma'nın görevinedevam edeceği, teknik direktör Sadi Tekelioğlu'nun da ilk yarının bitiminekadar takımın başında kalacağı bildirildi.



Kulüp basın sözcüsü, Asım Örem, kulübün internet sitesindenyaptığı açıklamada, yönetim kurulunun ilk toplantısında teknik direktör SadiTekelioğlu ve sportif direktör Süleyman Hurma ile ilgili konularını görüştüğünübelirtti.