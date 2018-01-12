TRABZONSPOR'DA BİR AYRILIK DAHA! YILDIZ FUTBOLCU BELÇİKA YOLUNDA
Trabzonspor'da kiralık oynayan ve devre arası kamp kadrosuna alınmayan Theo Bongon'da ikinci yarıda Belçika ekibi Zulte Waregem forması giyecek.
Trabzonspor'un sezon başında Celta Vigo'dan kiraladığı ancak beklediği verimi alamadığı Theo Bongonda, eski kulübüne dönüyor.
Bir süredir Serie A'da son sırada bulunan Benevento'nun ilgilendiği Theo Bongonda'nın Belçika'da oynamayı seçtiği kaydedildi.
BELÇİKA'DA OYNAMAK İSTİYOR
Sky Italia'da yer alan habere göre; Bongonda, Benevento'yu reddetti ve Belçika ekibi Zulte Waregem'de oynamak istiyor.
Theo Bongonda, Zulte Waregem alt yapısında yetişmiş ve 2015 yılında Celta Vigo'ya 1.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.
Bu sezon Trabzonspor formasıyla 6 maça çıkan 22 yaşındaki Belçikalı, 213 dakika sahada kaldı ve 2 gol attı.
RIZA ÇALIMBAY İSTEMEDİ
Theo Bongonda'yı kamp kadrosuna almayan Rıza Çalımbay, "Bongonda ve Volkan Şen, benim tasarrufumla yönetimimize verdiğimiz raporla ilgili kampa katılmadı.
Biliyorsunuz bir sıkıntı yaşıyorduk oynamayan oyuncularla ilgili; oynamayan oyuncular maalesef rahatsız oluyorlardı. O iki arkadaşımıza istediğimiz şekilde şans veremiyorduk. Ben de yönetime 'Oynayabilecekleri yere gidebilirler.' yönünde görüş belirttim, başkan da onay verdi." açıklamasını yapmıştı.
Kaynak: haberinburada
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