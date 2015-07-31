TRABZONSPOR'A SOĞUK DUŞ
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Makedonya'nın Rabotnicki takımına 1-0 yenildi. Turu geçecek takım 6 Ağustos'ta Trabzon'da belli olacak.
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Trabzonspor deplasmanda Macaristan takımı Rabotnicki ile karşı karşıya geldi. Nacionalna Arena Filip II Stadı'nda oynanan mücadelede bordo-mavili ekip rakibine 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın rövanşı 6 Ağustos Perşembe günü Avni Aker'de oynanacak.
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