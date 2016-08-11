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trabzonspor'a güney koreli forvet

TRABZONSPOR'A GÜNEY KORELİ FORVET

Bordo-mavililer, 25 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak renklerine bağladı.

Tarih : 11 Ağustos 2016, 12:37
Puan Ver : Trabzonspor'a Güney Koreli Forvet(0/10)


 Trabzonspor, Güney Koreli Hyun-Jun Suk'un kiralık transferi konusunda Porto Kulübü ve oyuncuyla anlaştığını borsaya bildirdi.



Bordo-mavili kulüp, 1 yıllık kiralık olarak anlaşmaya vardığı oyuncu için Porto Kulübü'ne 750 bin euro, futbolcuya da 1 milyon euro garanti ücret ödeneceğini duyurdu.



Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan iki ayrı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Profesyonel futbolcu Hyun-Jun Suk'un geçici transferi konusunda oyuncu ve FC Porto kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, FC Porto kulübüne geçici transfer bedeli olarak 750 bin euro ödenecektir. Ayrıca şirketimiz 2017 yaz transfer dönemi için futbolcunun satın alma öncelik hakkına sahiptir.



Hyun-Jun Suk ile 2016-2017 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya 2016-2017 futbol sezonu için 1 milyon avro garanti ücret ödenecektir."








Etiketler: Trabzonspor  A  Güney  Koreli  Forvet    haber

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