Trabzonspor'a dönen, Burak Yılmaz, gönderdiği kısa videoda, "Bir kez daha şampiyonluk yaşamka istiyorum." diyerek 2010-11 sezonu şampiyonunun Trabzonspor olduğunu açıkça dile getirdi.

Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Çin ekibi Beijing Guoan'dan ayrılarak Trabzonspor ile anlaştı.

Kısa bir video çekerek bordo-mavili taraftarlara seslenen golcü futbolcu, Fenerbahçe'ye gönderme yapmayı da ihmal etmedi.

Burak, Trabzonspor'un kuruluşunun 50. yıl dönümünde şampiyon olmak istediklerini söyledi.

"BİR KEZ DAHA ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUM"

Yıldız futbolcu, "Bir kez daha şampiyonluk yaşamak istiyorum" diyerek 2010-2011 sezonu şampiyonunun Trabzonspor olduğunu açıkça dile getirdi.

Kaynak: haberinburada