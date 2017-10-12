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Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı Avrupa'ya Kaptırmamak İçin Yeni Sözleşme İmzalayacak

TRABZONSPOR, YUSUF YAZICI'YI AVRUPA'YA KAPTIRMAMAK İÇİN YENİ SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Trabzonspor, Avrupalı dev kulüplerin de peşinde olduğu Yusuf Yazıcı'nın yıllık maaşını 250 bin liradan 500 bin euroya çıkarmaya hazırlanıyor.

Tarih : 12 Ekim 2017, 19:40
Puan Ver : Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı Avrupa'ya Kaptırmamak İçin Yeni Sözleşme İmzalayacak(5/10)1

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı Avrupa devlerine kaptırmamak adına girişimlerini hızlandırdı.

Trabzonspor başkanı Muharrem Usta, Yusuf Yazıcı'ya yıllık 250 bin TL olan ücretini, 500 bin euro yapacağı yeni bir sözleşme önerdi.

YUSUF YAZICI'NIN TEKLİFİ KABUL ETMESİ BEKLENİYOR

Teklif karşısında duygulanan Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor ile olan sözleşmesini uzatması bekleniyor.

Menajerler aracılığı ile Atletico Madrid'in 14 milyon euro önerdiği Yusuf Yazıcı'nın, ileride daha yüksek bedellerle satılabileceği için transferine izin verilmedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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