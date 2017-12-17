Süper Lig 16. hafta maçında Trabzonspor, sahasında Bursaspor'u Yusuf Yazıcı'nın attığı golle 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig 16. hafta maçında Trabzonspor, sahasında Bursaspor'u konuk etti.

Mücadeleye hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip Trabzonspor oldu

DİREKTEN DÖNDÜ

Karşılaşmanın 19. dakikasında Yusuf Yazıcı'nın sağ taç çizgisine yakın mesafeden kullandığı serbest vuruşta kimsenin dokunmadığı meşin yuvarlak direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü.

BURAK YILMAZ KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI

29. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Titi'den sıyrılarak ceza alanına giren Burak Yılmaz, karşı karşıya pozisyonda ayağından aştığı top sonrası yerde kaldı. Bir an için penaltı beklentileri oluştu ancak hakem devam kararı verdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ilk yarı 0-0 beraberlikle bitti.

TRABZONSPOR İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

Gelişne Trabzonspor atağında topla buluşan Yusuf Yazıcı ceza sahasına doğru hareketlendi. Ceza sahası önünde rakibinden sıyrılan Yusuf sol ayağıyla mükemmel bir şut çekti ve takımını Bursaspor karşısında 1-0 öne geçirdi.

MAS'IN ŞUTU DİREKTE PATLADI

Hızlı gelişen Trabzonspor atağında sol çaprazda topla buluşan Emmanuel Mas açısı dar olmasına rağmen kaleye vurmayı denedi meşin yuvarlak kale direğine çarpıp oyun alanına geri döndü.

YUSUF YENİDEN DİREĞE TAKILDI

Orta sahada topla buluşan Yusuf Yazıcı Bursaspor ceza sahası önüne kadar topu sürdü. Sol ayağı ile kesme bir vuruş yapan genç yıldızın şutu yeniden direğe takıldı.

Kalan dakikalarda mbaşka gol olmayınca Trabzonspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Kaynak: haberinburada