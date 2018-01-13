TRABZONSPOR YILDIZ FUTBOLCUNUN TRANSFERİNİ BİTİRMEK ÜZERE
Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, Las Palmas forması giyen golcü oyuncuyu transfer etmek için girişimlere başladı.
Trabzonspor devre arası transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavililer, Fransız golcü Loic Remy için harekete geçti.
TRANSFERDE MESAFE KAT ETTİ
Sezon başında da ismi gündeme gelen ancak İspanya'nın Las Palmas takımına transfer olan 31 yaşındaki yıldız için çalışmalara başlayan Karadeniz ekibi, transferde büyük mesafe kat etti.
İSTANBUL'A GELİP İMZA ATACAK
Daha önce teknik direktör Rıza Çalımbay tarafından izletilen ve maliyet araştırması yapılan Remy'nin önümüzdeki hafta içinde İstanbul'a gelip imza atacağı öğrenildi.
Las Palmas'tan alacaklarına karşılık bonservisini alacağı öğrenilen Fransız yıldız ile yıllığı 1.8 milyon eurodan anlaşma sağlandı. Yıldız futbolcu ile 2,5 senelik mukavele yapılacak.
Kaynak: haberinburada
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