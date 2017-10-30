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TRABZONSPOR YENİLGİSİNİN ARDINDAN GALATASARAY'DA BEKLENEN OLDU


Trabzonspor yenilgisinin ardından Galatasaray'da beklenen oldu
Tarih : 30 Ekim 2017, 20:00
Puan Ver : Trabzonspor Yenilgisinin Ardından Galatasaray'da Beklenen Oldu(7/10)3

Sabah Spor yazarı Erman Toroğlu, A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında Galatasaray'ı değerlendirdi. Toroğlu, Tudor'un yerine Fatih Terim'in sarı kırmızılı takıma dönme ihtimalini değerlendirdi:

Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Cenk Ergün konuştu, bu tarz Türkiye'de gitmez. Fatih Terim olduğu zaman işin rengi farklı olur. Topçu, basın, Federasyon farklı olur. Fatih Terim renkli bir adam. Milli Takımı da çok kötü bırakmadı. Takımdaki boyutlar farklı yerlere gitti. Ben olsam öbür yoldan giderdim.

"GALATASARAY'A GELİRSE FAYDA SAĞLAR"

Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman; Galatasaray'ın Fatih Terim... Tadından yenmez. Çok renkli bir lig olur. Fatih Terim'in yapısı yarışmacı tipli. Bu tipteki adam, rakibi ısıracak, parçalayacak, parçalanacak. Türk futboluna böyle daha iyi hizmet verirsin. Galatasaray'a gelirse fayda sağlar.

"TERİM'İN SPOR ALEMİNDEN ÇEKİLMEMESİ GEREKİR"

Fatih Terim'in bir şeyler yapması lazım. Spor aleminden çekilmemesi gerekir. Bir şeyleri ispat etmeye ihtiyacı yok ama Türk futboluna bir şeyler yapmaya mecbur. Onun için de Galatasaray için de bulunmaz nimet tepsinin içinde. Ha yapar mı yapmaz mı bilemem."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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