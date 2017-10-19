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Trabzonspor, yeni yıldız adayıyla nikah tazeledi

TRABZONSPOR, YENİ YILDIZ ADAYIYLA NİKAH TAZELEDİ

Altyapısından Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür gibi yıldızlar çıkaran Trabzonspor, genç oyuncu Cafer Tosun'un sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.

Tarih : 19 Ekim 2017, 21:20
Puan Ver : Trabzonspor, Yeni Yıldız Adayıyla Nikah Tazeledi(10/10)6

Trabzonspor, altyapıdan yetişen oyuncusu Cafer Tosun'un sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.

ASBAŞKAN ÇUBUKÇU: ALTYAPIYA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ

İmza törenine Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Cafer Tosun ve ailesi katıldı. Ahmet Çubukçu, yönetim olarak altyapıya büyük bir önem verdiklerini belirterek, "Kulübümüz önce Yusuf Yazıcı'yı ardından Abdülkadir Ömür'ü Türk futboluna kazandırdı. Yusuf ve Abdülkadir gibi altyapımızdan çıkan Cafer Tosun'un da sözleşmesini uzattık. Kendisinden beklentilerimiz büyük. Altyapımız önemli işlere imza atmaya devam ediyor. Gelecekte altyapıdaki gençlerimizden daha nicelerini Türk futboluna kazandıracağız inşallah" dedi.

CAFER TOSUN: BU ŞANSI İYİ DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUM

Cafer Tosun ise çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Başkanımıza, asbaşkanımıza ve yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Bana büyük bir şans verildiğini düşünüyorum. Bu şansı iyi değerlendirip takımıma katkı sağlamak istiyorum" diye konuştu..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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