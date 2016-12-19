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trabzonspor yeni stadına kavuştu!

TRABZONSPOR YENİ STADINA KAVUŞTU!

Trabzonspor yeni stadına kavuştu. Akyazı'daki stat açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Tarih : 19 Aralık 2016, 09:41
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Erdoğan, Spor Kompleksi ve stadyuma 'Şenol Güneş' adının verildiğini açıkladı



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Tani ve bakanların katılımı ile Trabzonspor'un Akyazı Spor Kompleksi'nin açılışı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Kompleksi ve stadyuma Şenol Güneş adının verildiğini açıkladı.





 



kaynak:sabah








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