TRABZONSPOR, VİSCA İÇİN BAŞAKŞEHİR'E ONAZİ'Yİ TEKLİF EDECEK
Trabzonspor'un Edin Visca aşkı bitmiyor. Yönetim, yaz transfer döneminde Başakşehir'in başarılı sağ kanat oyuncusu Visca ile anlaşmış ama Abdullah Avcı, oyuncusunu bırakmak istemediği için iş yatmıştı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın ısrarla istediği Visca için ocak ayında yeni bir teklif hazırlığı var.
TRABZONSPOR ONAZI'Yİ GÖNDERMEK İSTİYOR
Başakşehir'den ayrılmak istediğini açıklayan Boşnak oyuncu için, bordo-mavililer takımdan ayrılmak isteyen Onazi'yi takasta kullanmayı planlıyor. Artı para konusunu da gündeme getirecek olan Trabzonspor şimdilik konuyu planlama aşamasında.
Kaynak: haberinburada
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