UEFA, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 2016/2017 sezonu Finansal Fair Play hedeflerini kısmen yerine getirdiği için, transfer ve futbolcu sayısındaki sınırlamanın süreceğini açıkladı.



UEFA, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 2016/2017 sezonu Finansal Fair Play hedeflerini kısmen yerine getirdiği için, transfer ve futbolcu sayısındaki sınırlamanın süreceğini açıkladı. F.Bahçe'nin ise ekonomik hedeflerini tutturduğu ve 2019-2020 sezonu sonuna kadar izlenmeye devam edileceği belirtildi.







kaynak:sabah