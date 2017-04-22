TRABZONSPOR VE BEŞİKTAŞ'A KÖTÜ HABER
UEFA, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 2016/2017 sezonu Finansal Fair Play hedeflerini kısmen yerine getirdiği için, transfer ve futbolcu sayısındaki sınırlamanın süreceğini açıkladı.
UEFA, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 2016/2017 sezonu Finansal Fair Play hedeflerini kısmen yerine getirdiği için, transfer ve futbolcu sayısındaki sınırlamanın süreceğini açıkladı. F.Bahçe'nin ise ekonomik hedeflerini tutturduğu ve 2019-2020 sezonu sonuna kadar izlenmeye devam edileceği belirtildi.
kaynak:sabah
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