

Karar sonrasında bordo mavili ekibin avukatlarının bu kararı Yargıtay'da temyize götürmeye hazırlandığı öğrenildi. Trabzonspor'dan ise mahkeme kararına halen resmi bir açıklama gelmedi.







Öte yandan Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Onur İncehasan twitter hesabından yaptığı paylaşımda: "Yazıklar olsun! Üstünlerin hukuku" ifadelerini kullandı.