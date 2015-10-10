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trabzonspor temyize gitmeye hazırlanıyor

TRABZONSPOR TEMYİZE GİTMEYE HAZIRLANIYOR

Şike Davası'nda 13. Ağır Ceza Mahkemesi tüm sanıklara beraat kararı verirken gözler Trabzonspor cephesine çevrildi.

Tarih : 10 Ekim 2015, 11:46
Puan Ver : Trabzonspor Temyize Gitmeye Hazırlanıyor(0/10)


Karar sonrasında bordo mavili ekibin avukatlarının bu kararı Yargıtay'da temyize götürmeye hazırlandığı öğrenildi. Trabzonspor'dan ise mahkeme kararına halen resmi bir açıklama gelmedi.



Öte yandan Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Onur İncehasan twitter hesabından yaptığı paylaşımda: "Yazıklar olsun! Üstünlerin hukuku" ifadelerini kullandı.








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