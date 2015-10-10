TRABZONSPOR TEMYİZE GİTMEYE HAZIRLANIYOR
Şike Davası'nda 13. Ağır Ceza Mahkemesi tüm sanıklara beraat kararı verirken gözler Trabzonspor cephesine çevrildi.
Karar sonrasında bordo mavili ekibin avukatlarının bu kararı Yargıtay'da temyize götürmeye hazırlandığı öğrenildi. Trabzonspor'dan ise mahkeme kararına halen resmi bir açıklama gelmedi.
Öte yandan Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Onur İncehasan twitter hesabından yaptığı paylaşımda: "Yazıklar olsun! Üstünlerin hukuku" ifadelerini kullandı.
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