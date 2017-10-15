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TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ YANAL: TAKIM İÇİN EN UYGUN KARAR NEYSE O ALINIR


Trabzonspor Teknik Direktörü Yanal: Takım İçin En Uygun Karar Neyse O Alınır
Tarih : 15 Ekim 2017, 21:20
Puan Ver : Trabzonspor Teknik Direktörü Yanal: Takım İçin En Uygun Karar Neyse O Alınır(7/10)3

Trabzonspor'un Teleset Mobilya Akhisarspor'a karşı aldığı 6-1'lik mağlubiyetin ardından Ersun Yanal yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"BİZ BÜYÜK BİR TAKIMIZ"

Yanal şok yenilginin ardından, "Bu Trabzonspor'a uygun bir skor değil. Bir hafta önce Beşiktaş'a karşı oynadığımız oyun, zorlu deplasmanlarda alınan sonuçlar ortada… Biz büyük takımız, büyük takımlar büyük oynamak zorunda. Ancak hala takım olmaya çalışan bir takımız. Kaliteli isimlerden oluşan bir takımımız var ve bu takımın bir sürece ve birlikteliğe ihtiyacı var. Kaybolan takım olma olgusunu düzeltmemiz gerekiyor. Bunu düzeltmek için ne gerekiyorsa camianın bir araya gelerek karar vermesi gerekiyor" dedi.

"TRABZONSPOR İÇİN EN DOĞRU KARAR NEYSE O YAPILIR"

Deneyimli çalıştırıcının son ifadesinin ardından istifa çağrıları da kendisine hatırlatılırken Yanal, "Güven ve çalışma sorunumuz yok. Mantıklı bir şekilde ne yapılması gerekiyorsa, takım için en doğrusu neyse masaya yatırıp konuşmak gerkiyor. En doğru karar neyse o alınır. Hem oyuncularımızla hem de yönetimle ne varsa paylaşıp hızlıca konuşup -bu yarın olacaktır- karar vermek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE HEMEN SONUÇ ALINMASI İSTENİYOR"

Ersun Yanal sözlerini şöyle noktaladı: "Trabzonspor 33-34 senedir şampiyonluk yaşamıyor. Burada gerginlik hep var ve yarışın içinde olmak istiyorlar; bu normal. Ancak bu sürede 43 teknik direktör de değişmiş. Oyuncular da aynı şekilde çok değişmiş. Maalesef bizde sonuçlar hemen isteniyor. Fakat bu maliyetli bir iş. Dediğim gibi Trabzonspor'da çok değerli oyuncular var. Altyapılar tartışılırken kazandığı oyuncular var. Bu oyuncular kısa sürede Türk futbolunun önemli taşları arasında olacaklar. Ben bu kadro için oldukça pozitifim."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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