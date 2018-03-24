TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ RIZA ÇALIMBAY'IN, GALATASARAY MAÇI PLANI HAZIR
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray ile oynanacak derbi mücadelesinde rakibine önde baskı yaparak ve sarı-kırmızılı oyuncuların pas alışverişini keserek mağlup etmeyi planlıyor.
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray ile oynayacak derbinin taktiğini belirledi. Tecrübeli teknik adam önümüzdeki hafta içinde oyuncularına taktiğini ezberletecek. Çalımbay, G.Saray'ın golcüsü Gomis'in daha az topla buluşması için orta sahadaki oyunculardan pas trafiğini kesmelerini isteyecek. Özellikle Rodrigues-Gomis ikilisinin pas alışverişini engelleyecek.
ORTA SAHADA ŞOK PRES YAPACAK
Her iki takımın orta sahasının da dirençli olduğunu göz önüne alacak olan Çalımbay, mücadeleyi burada yoğunlaştıracak. Direnci daha artıracak. Kanat oyuncularını da zaman zaman içe kaydırarak daha çok topa hakim olmaya çalışacak. Şok preslerle Galatasaray'ı bunaltacak.
BURAK DAHA FAZLA BESLENECEK
Gol makinesi Burak Yılmaz'ı ileri de daha çok topla buluşturmaya çalışacak Çalımbay'ın, mücadele yönü ön plana çıkan Olcay Şahan'a mı yoksa daha bitirici paslar atan Dame N'Doye'ye mi forma vereceği belirsizliğini koruyor. Ancak Çalımbay, tüm oyuncularından bol bol şut çekmelerini isteyecek. Kucka ve Sosa özellikle uyarılacak.
Kaynak: haberinburada
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