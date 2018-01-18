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Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mitrovic Transferini Reddetti

TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ RIZA ÇALIMBAY, MİTROVİC TRANSFERİNİ REDDETTİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın önerdiği Mitrovic transferine karşı çıktı: İyi olsa Beşiktaş oynatır.

Tarih : 18 Ocak 2018, 13:30
Puan Ver : Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mitrovic Transferini Reddetti(9/10)5

Beşiktaş'ın sezon başından beri kadrosunda tuttuğu ancak Şenol Güneş'in sürekli olarak yedek oturttuğu Mitrovic siyah beyazlı kulüp tarafından Trabzonspor'a önerildi.

Trabzonspor yönetimi bu konuda Rıza Çalımbay'ın fikrini sordu. Tecrübeli teknik adam ise "Mitrovic çok ağır bir stoper. Bizim elimizdeki stoperlerden daha iyi değil. İyi oyuncu olsaydı Beşiktaş oynatırdı. Kesinlikle olmaz" cevabını verdi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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