TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ RIZA ÇALIMBAY, MİTROVİC TRANSFERİNİ REDDETTİ
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın önerdiği Mitrovic transferine karşı çıktı: İyi olsa Beşiktaş oynatır.
Beşiktaş'ın sezon başından beri kadrosunda tuttuğu ancak Şenol Güneş'in sürekli olarak yedek oturttuğu Mitrovic siyah beyazlı kulüp tarafından Trabzonspor'a önerildi.
Trabzonspor yönetimi bu konuda Rıza Çalımbay'ın fikrini sordu. Tecrübeli teknik adam ise "Mitrovic çok ağır bir stoper. Bizim elimizdeki stoperlerden daha iyi değil. İyi oyuncu olsaydı Beşiktaş oynatırdı. Kesinlikle olmaz" cevabını verdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar