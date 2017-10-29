Antalyaspor'dan sonra Trabzonspor'un başında da Galatasaray'a yenilmeyen Rıza Çalımbay, "Galatasaray'ı tabii ki çok iyi tanıyordum ama iyi şeyler yapmamız da gerekiyordu" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyet sonrası yaptığı açıklamada sıkıntılı günlerde önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

"GALİBİYETE İHTİYACIMIZ VARDI"

Çalımbay, BeINSports'a verdiği demeçte "Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Camia olarak sıkıntılı günler geçiriyorduk. Bu galibiyeti de taraftarlarımıza armağan ediyoruz. 10 günde üç maç oynadık, oyuncularımızı tanıma fırsatı bulduk. Bugün de sonradan oyuna giren arkadaşlarımızın katkısı çok oldu. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." dedi.

"HERKES OLAĞANÜSTÜ OYNADI"

Milli aradan sonra daha iyi bir seviyeye geleceklerini de sözlerine ekleyen Çalımbay, "Bugün herkes olağanüstü oynadı ama tabii ki hala eksiklerimiz var, onları da tabii ki gidereceğiz. Yeniyiz, burada yapmamız gereken işler çok. Özellikle bizden önce oynamayan ve iyi seviyede olmayan arkadaşlarımızı istediğimiz seviyeye getirmeliyiz. Onun için de milli maç arası bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

ANTALYASPOR'UN BAŞINDA DA GALATASARAY'DAN PUAN ÇALMIŞTI

Antalyaspor'un başındayken Galatasaray'a sezonun ilk puan kaybını yaşatan; Trabzonspor'un başına geçtikten sonra da Galatasaray'a sezonun ilk yenilgisini tattıran Rıza Çalımbay, sarı kırmızılıların 5 puan kaybetmesini sağladı.

"GALATASARAY'I ÇOK İYİ TANIYORUM"

Bu konu hakkında da konuşan Rıza Çalımbay, "Galatasaray'ı tabii ki çok iyi tanıyordum ama şansım Antalya'da da Galatasaray'la oynamamdı. Bu iyi tanımak yetmiyor, taktik anlamda iyi şeyler yapmamız gerekiyordu. Oyuncularımız istediğimiz her şeyi yaptı. Belki daha farklı bir galibiyet de alabilirdik. Takıma güven geldi, bundan sonra inşallah daha güzel şeyler olacak." dedi.

"AVRUPA'DAN ELENMELERİ GALATASARAY İÇİN ŞANS OLDU"

Galatasaray'ın Avrupa kupalarından elenmesinin sarı kırmızılılar için büyük bir avantaj olduğunu da sözlerine ekleyen Çalımbay, "Galatasaray çok iyi bir takım, çok iyi oyuncuları var. Sezon başında Avrupa kupalarından elenmeleri onlar için büyük avantaj oldu çünkü onlar için Avrupa'dan ziyade şampiyonluk daha önemliydi. Elenince tekrar transfer yaptıklar, eksik mevkilerini takviye ettiler." şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada