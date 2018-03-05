Rıza Çalımbay Maç Sonu Patladı: Bu Takımı Ben Kurmadım
Prens Selman'dan Bir İlk Daha! Kıpti Kilisesine Tarihi Ziyaret
Şenol Güneş'e Göre Trabzonspor'un Sorunu: Güven
Trump, Çin'in Tehditlerine Boyun Eğmedi: Geri Adım Atmayacağız
40 Türk Yunan Adalarında Mahsur Kaldı!
Aleyna Tilki, Galatasaray'ın Balosunda Konser Verdi
Beşiktaş'ın Yıldızı Babel'den Şampiyonluk Sözleri
Özel Ders Verdiği Öğrencisi İle Cinsel İlişkiye Girdi!
Beşiktaş'ta Adriano Şoku! Gözü Bandaj İle Sarıldı
Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'ın Yıldızına Övgü: Barcelona'da Oynar
Dusco Tosic, Bu Sezon Süper Ligde Bir İlki Başardı
Trabzon'da Bir Taraftar Sahaya Girdi! Türk Bayrağı Açıp Secde Etti
Pomem Duyurdu: 10 Bin Polis Alınacak! İşte Aranan Şartlar
Kartal Trabzon'da Babel İle Uçtu!
Trabzonspor Taraftarından 'istifa' Çağrısı!
Abd Büyükelçiliği'nden Yeni Açıklama: Sadece Türkler İçin Açılacak
Abd Başkanı Trump: Büyükelçilik Açılışı İçin Kudüs'e Gidebilirim!
Şenol Güneş Ve Rıza Çalımbay'dan Örnek Davranış
Çin Denizi Isınıyor! Abd F-35B'yi Savaş Gemisine Konuşlandırdı
Seçim İttifakının Önü Açıldı! Birinci Madde Komisyondan Geçti

Trabzonspor taraftarından 'istifa' çağrısı!

TRABZONSPOR TARAFTARINDAN 'İSTİFA' ÇAĞRISI!

Bordo-mavili taraftar, Beşiktaş ile oynanan maçın ikinci yarısında Trabzonspor Yönetimini istifaya davet etti.

Tarih : 05 Mart 2018, 22:30
Puan Ver : Trabzonspor Taraftarından 'istifa' Çağrısı!(7/10)3

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı ağırlayan Trabzopnspor'un siyah-beyazlılar karşısında geriye düşmesinin ardından tribünleri dolduran taraftarların bir bölümü duruma tepki gösterdi.

MUHARREM USTA VE EKİBİ PROTESTO EDİLDİ

Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı'nda gelen Trabzonsporlu taraftarların bir bölüm, takımlarının geriye düşmesinin ardından 'Yönetim istifa' tezahüratlarıyla Muharrem Usta ve ekibini protesto ettiler.

Tepkilerine devam taraftarlar daha ise 'Usta istifa' diye tezahüratlarda bulundular.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trabzonspor  Taraftarından    İstifa    Çağrısı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER