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TRABZONSPOR, RIZA ÇALIMBAY'LA ANLAŞTIĞINI RESMEN DUYURDU


Trabzonspor, Rıza Çalımbay'la Anlaştığını Resmen Duyurdu
Tarih : 18 Ekim 2017, 13:50
Puan Ver : Trabzonspor, Rıza Çalımbay'la Anlaştığını Resmen Duyurdu(9/10)5

Rıza Çalımbay, resmen Trabzonspor'da!

Bordo-mavili takım, Ersun Yanal'la yolların ayrılmasının ardından tecrübeli teknik adamla anlaştığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirdi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz ile Sayın Rıza Çalımbay arasında, profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda, 2017/2018 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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