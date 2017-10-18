TRABZONSPOR, RIZA ÇALIMBAY'LA ANLAŞTIĞINI RESMEN DUYURDU
Rıza Çalımbay, resmen Trabzonspor'da!
Bordo-mavili takım, Ersun Yanal'la yolların ayrılmasının ardından tecrübeli teknik adamla anlaştığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirdi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Şirketimiz ile Sayın Rıza Çalımbay arasında, profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda, 2017/2018 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur."
Kaynak: haberinburada
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