Ersun Yanal'ın görevden alınmasının ardından teknik direktör arayışlarına hız veren Trabzonspor, deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

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RIZA ÇALIMBAY İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Ersun Yanal'ın sözleşmesini 6-1'lik Akhisarspor yenilgisinin ardından tek taraflı olarak fesheden ve teknik direktör arayışlarına hız veren Trabzonspor, deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

5. HAFTADA ANTALYASPOR'DAN AYRILMIŞTI

Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Antalyaspor, Süper Lig 5'inci hafta mücadelesinde Kayserispor'a 2-0 mağlup olmuş ve Çalımbay bunun üzerine Antalyaspor ile yollarını ayırmıştı.

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Trabzonspor'un evinde Akhisarspor'a 6-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından yönetim ve Yanal acil bir toplantı gerçekleştirmişti. Toplantıdan sonuç çıkmayınca, Yanal'ın sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildiği KAP'a bildirilmişti.

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

"Şirketimiz ile Teknik Direktör Kazım Ersun Yanal arasındaki sözleşme, son günlerde yaşanan gelişmeler dolayısıyla, görülen lüzum üzerine, sözleşmenin ilgili maddeleri kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda feshedilmiştir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla,"

Kaynak: haberinburada