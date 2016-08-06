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Trabzonspor - PAOK maçı iptal edildi

TRABZONSPOR - PAOK MAÇI İPTAL EDİLDİ

Trabzonspor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında PAOK ile 9 Ağustos tarihinde oynayacağı özel maç iptal edildi.

Tarih : 06 Ağustos 2016, 14:39
Puan Ver : Trabzonspor - Paok Maçı İptal Edildi(0/10)


rabzonspor'un Yunanistan'da PAOK ile yapmayı planladığı maçın iptal edildiği öğrenildi.



Bordo-mavililer, 13 Ağustos'ta sona ereceği açıklanan Macaristan kampı programını değiştirerek, 9 Ağustos'ta Yunanistan'ın Selanik kentinde PAOK ile 12 Ağustos'ta da İstanbul'da Bursaspor ile hazırlık maçı oynanacağını açıklamıştı.



Karadeniz ekibinin, yeni programa göre 10 Ağustos'ta Macaristan kampını tamamladıktan sonra Bursaspor ile oynayacağı hazırlık maçı için İstanbul'a döneceği belirtildi.








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