

rabzonspor'un Yunanistan'da PAOK ile yapmayı planladığı maçın iptal edildiği öğrenildi.







Bordo-mavililer, 13 Ağustos'ta sona ereceği açıklanan Macaristan kampı programını değiştirerek, 9 Ağustos'ta Yunanistan'ın Selanik kentinde PAOK ile 12 Ağustos'ta da İstanbul'da Bursaspor ile hazırlık maçı oynanacağını açıklamıştı.







Karadeniz ekibinin, yeni programa göre 10 Ağustos'ta Macaristan kampını tamamladıktan sonra Bursaspor ile oynayacağı hazırlık maçı için İstanbul'a döneceği belirtildi.