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Trabzonspor, Onazi'yi 4.5 Milyon Euro'ya İngiliz Ekibi Birmingham'a Sattı

TRABZONSPOR, ONAZİ'Yİ 4.5 MİLYON EURO'YA İNGİLİZ EKİBİ BİRMİNGHAM'A SATTI

Trabzonspor, sezon başında Lazio'dan 3.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Onazi'yi, İngiliz ekibi Birmingham City'ye 4.5 milyon Euro'ya sattı.

Tarih : 10 Ağustos 2017, 16:40
Puan Ver : Trabzonspor, Onazi'yi 4.5 Milyon Euro'ya İngiliz Ekibi Birmingham'a Sattı(9/10)5

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Onazi'nin İngiltere Championship'e transfer olduğu iddia edildi.

4.5 MİLYON EURO'YA İNGİLTERE'YE GİTTİ

A Spor'un haberine göre bordo-mavililer 24 yaşındaki oyuncuyu 4.5 milyon Euro karşılığında Birmingham City'ye sattı.

3.5 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

Geçen sezonun başında Lazio'dan 3.5 milyon Euro'ya transfer edilen Onazi, Trabzonspor formasıyla 32 Süper Lig maçına çıkarken 2 gol atıp, 1 asist yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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