

Bordo mavili kulübün, geride kalan sezonda İtalya Seri A ekiplerinden Lazio'dan 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi için bir Çin kulübünden menajerler aracılığı ile 4 milyon Euro'luk teklif geldiği, ancak Trabzonspor yetkililerinin bu rakama sıcak bakmadığı belirtildi.







YANAL DA KALMASINI İSTİYOR







Teknik direktör Ersun Yanal'ın da Onazi'nin takımda kalması yönünde görüş bildirdiği, bunun üzerine yönetimin de oyuncuyu transfer ettiği bedele yakın bir teklif gelmesi nedeniyle menajerleri geri çevirdiği kaydedildi. 2016-17 sezonunda bordo mavili takımda 38 maçta 2 bin 902 dakika süre alan Onazi, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.







kaynak:sabah