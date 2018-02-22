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Trabzonspor, Okay Yokuşlu'yu İngiliz ekibine satmaya hazırlanıyor

TRABZONSPOR, OKAY YOKUŞLU'YU İNGİLİZ EKİBİNE SATMAYA HAZIRLANIYOR

Trabzonspor, Premier Lig ekibi West Bromwich'in Okay Yokuşlu için yaptığı teklifi değerlendirme kararı aldı. Bordo-Mavililer, İngiliz ekibiyle anlaşmanın hesaplarını yapıyor.

Tarih : 22 Şubat 2018, 21:30
Puan Ver : Trabzonspor, Okay Yokuşlu'yu İngiliz Ekibine Satmaya Hazırlanıyor(10/10)6

Burak Yılmaz, Jose Sosa, Kucka gibi yıldız isimlerin yanı sıra Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Okay Yokuşlu gibi genç yetenekleri kadrosunda bulunduran Trabzonspor'da yeni sezon çalışmaları şimdiden başladı.

Rıza Çalımbay önderliğinde de beklentilerin altında kalan Fırtına, bazı oyunculara gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Bu isimlerden biri de Okay Yokuşlu...

TRABZONSPOR OKAY YOKUŞLU'YA GELEN TEKLİFİ KABUL ETME KARARI ALDI

2015-16'nın başında Kayseri'den alman Yokuşlu için West Bromwich, Trabzon'un kapısını çalmıştı. Bordo-Mavililer ise devre arasında oyuncu satmayacaklarını ve ikinci devre zirve yarışma ortak olacak bir takım yaratacaklarını söyleyip îngilizler'e "Sezon sonunda görüşelim" yanıtını vermişti. Ancak Türkiye Kupası'ndan elendikten sonra Süper Lig'de de yarışa ortak olamayan ve sezon ortasında hedefsiz kalan Trabzonspor'da yönetim, Okay için gelen teklifi kabul etme kararı aldı. Ada temsilcisinin, yine 8 milyon Euro vermesi durumunda Trabzon'un, 2020 yılma kadar sözleşmesi bulunan Okay Yokuşlu'yu satacağı öğrenildi. Tarafların ilerleyen günlerde görüşmelere başlayabileceği ifade edildi. Kaynak: Habertürk

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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