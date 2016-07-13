

Trabzonspor'da sıcak saatler devam ediyor. Bordo-Mavililer'in 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Omar için uzun süredir temasta olduğu Napoli ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi.







Şu ana kadar sadece Rus forvet Ramil'i açıklayan Karadeniz ekibinin, bu hafta Faslı futbolcu hakkında da bildirimde bulunacağı öğrenildi.Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın'ın görüştüğü ünlü menacer Mino Raiola'nın futbolcusu olan Omar El Kaddouri'nin satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanacağı da gelen haberler arasında.