Trabzonspor Kulübü Başkanı Usta'dan Transfer Mesajları
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trabzonspor kulübü başkanı usta'dan transfer mesajları

TRABZONSPOR KULÜBÜ BAŞKANI USTA'DAN TRANSFER MESAJLARI

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, transfer çalışmalarında her şeyin yolunda gittiğini, çıta yükseltecek transferlerin biraz zor olduğunu kaydetti.

Tarih : 30 Haziran 2017, 11:34
Puan Ver : Trabzonspor Kulübü Başkanı Usta'dan Transfer Mesajları(5/10)6


Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, sosyal medyadaki Twitter hesabından taraftarlara transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Bordo-mavililerden sabır isteyen Usta, "Her şey yolunda gidiyor. Çıta yükseltecek transferler biraz zor olur. Strese gerek yok ince ayar yola devam. Dedik ya iyi olacak." ifadelerini kullandı.



Muharrem Usta, ayrıca "Tamam... Biz gereğini yapmaya çalışacağız ama şu kombine/forma işinde rekorlara var mıyız. 25 bin kombine ve 100 bin formaya fit miyiz." paylaşımında bulundu.



 



kaynak:sabah








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