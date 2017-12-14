Trabzonspor, arabasıyla takla atan Burak Yılmaz'a, diğer oyunculara örnek olması için ceza kesecek.

Trabzonspor yönetimi, kaza yapan Burak Yılmaz'a izin günleri ile ilgili olarak uyulması gereken kurallarla ilgili yönetmelik gereği ceza vermeye hazırlanıyor.

ÇALIMBAY RAPOR VERECEK

Yönetim, Rıza Çalımbay aracılığıyla Burak'tan kaza ile ilgili ifadesini istedi. Çalımbay'ın vereceği rapor Burak'ın cezasını belirleyecek. Çalımbay'ın Burak'ı kaybetmeden, diğer genç oyunculara örnek olacak şekilde uygun bir ceza vereceği gelen bilgiler arasında.

(Fotospor)

Kaynak: haberinburada