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trabzonspor kayıplarda

TRABZONSPOR KAYIPLARDA

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Adanaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor, ligin son 5 haftasında 10 puan kaybederek büyük bir düşüş yaşadı.

Tarih : 15 Mayıs 2017, 14:31
Puan Ver : Trabzonspor Kayıplarda(8/10)7


Spor Toto Süper Lig'de evinde oynadığı Gençlerbirliği ve Kayserispor maçlarında yaşadığı puan kayıplarının ardından Adanaspor deplasmanından da istediğini alamayan bordo-mavililer kayıplara karıştı. Ligin ikinci bölümünde 31 puan toplayarak en fazla puan toplayan takımlar arasında ilk sıralarda yer alan Trabzonspor, son 5 haftada kaybettiği 10 puan ile büyük bir düşüş yaşadı.



FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ



Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılma yolunda eline geçen fırsatları iyi değerlendiremedi. Ligin ikinci yarısında yakaladığı çıkışla üst basamakları zorlayan Karadeniz ekibi, son haftalarda yaşadığı puan kayıpları nedeniyle düşüşe geçti. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftalarda eline geçen fırsatları iyi değerlendiremeyen bordo-mavililer, 5. sıradaki yerini 9. haftadır koruyor.



 



kaynak:sabah








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