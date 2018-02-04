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Trabzonspor Kaptanı Onur Kıvrak: En İyi Yerde Bitireceğiz

TRABZONSPOR KAPTANI ONUR KIVRAK: EN İYİ YERDE BİTİRECEĞİZ

Trabzonspor kaptanı Onur Kıvrak, "Trabzonspor her zaman başarıyı hedefleyen, zaferi isteyen bir kulüp. Bu seneyi en iyi yerde bitireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Tarih : 04 Şubat 2018, 12:20
Puan Ver : Trabzonspor Kaptanı Onur Kıvrak: En İyi Yerde Bitireceğiz(6/10)2

Bordo-Mavililer'in simge isimlerinden biri haline gelen ve Rıza Çalımbay'ın gelişi ile birlikte yükselişe geçen Onur Kıvrak, özel açıklamalarda bulundu. Ligin ikinci yarısında çok daha iyi bir Trabzonspor izleteceklerinin sözünü veren tecrübeli file bekçisi, "Trabzonspor her zaman başarıyı hedefleyen, zaferi isteyen bir kulüp. Daha önce yaptıklarımız ortada. Rakiplerimizin bundan sonraki süreçte puan kayıpları yaşayacağını düşünüyoruz. Bu seneyi en iyi nerede bitirebiliyorsak, orada bitireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Taraftarımız bize güvensin, destek olsun" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZLA GÜÇLÜYÜZ"

Fenerbahçe karşılaşmasında çok iyi bir atmosfer oluşturduklarını belirten 29 yaşındaki kaleci, "O maçta galibiyeti kaçıran taraf biz olduk. Özellikle ikinci yarıda çok baskılı, çok iyi oynadık. Taraftarımızın da müthiş bir desteği vardı. Şehrin havaya girdiğini görmek inanılmaz güzeldi. Her iç saha maçında taraftarımızın o enerjisini görmek istiyoruz. Biz onlarla birlikte çok daha güçlüyüz" dedi.

"TALİHSİZLİKLER BİZİ ÜZÜYOR"

Sakatlığı bulunan Burak Yılmaz için de çok üzüldüğünü söyleyen Onur, "Yaşanan her talihsizlik bizi çok üzüyor. Bu nedenle Burak'a da geçmiş olsun dileklerimi yolluyorum. Fakat burası Trabzon ve kadrodaki her futbolcu Trabzonspor'u layık olduğu yere taşımak için elinden ne geliyorsa yapacak kalitede" açıklamalarında bulundu. Kaynak: Fanatik

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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