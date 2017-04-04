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trabzonspor kaleci esteban'la masaya oturdu

TRABZONSPOR KALECİ ESTEBAN'LA MASAYA OTURDU

Trabzonspor yönetiminmin sezonun sonunda sözleşmesi sona erecek olan kaleci Esteban Alvarado'la masaya oturduğu, yapılan görüşmelerde olumlu sonuç aldığı öğrenildi.

Tarih : 04 Nisan 2017, 14:00
Puan Ver : Trabzonspor Kaleci Esteban'la Masaya Oturdu(7/10)8


Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara erken başlayan Trabzonspor, iç transferde sözleşmesi sona erecek oyuncularıyla tek tek masaya oturmaya başladı. Son olarak Yusuf Yazıcı ve Okay Yokuşlu ile sözleşme yenileyen bordo mavililer, sezon sonunda kontratı sona erecek kaleci Esteban Alvarado ile de yola devam etmek için harekete geçti.



 



kaynak:sabah








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