TRABZONSPOR 'İLKLERİN' PEŞİNDE
Sezona istediği gibi başlayamayan Trabzonspor, yarın oynayacağı Kardemir Karabükspor'u mağlup ederek hem bu sezonki ilk deplasman galibiyetine imza atmak, hem de üst üste 2'nci defa kazanmak istiyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Serhat Ardahanspor galibiyetinin ardından ligde Atiker Konyaspor'u da mağlup eden Trabzonspor, yarın Kardemir Karabükspor'a konuk olacak. Bordo mavili takımın saat 16.00'da Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynayacağı maçı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
KAZANAN KADRODA ISRAR
Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal'ın Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup eden ilk 11'i büyük oranda koruyacağı bildirildi. Ersun Yanal'ın sadece orta sahada değişiklik yapabileceği, Atiker Konyaspor maçında yedek kulübesinde oturan Onazi'yi yeniden 11'e monte edebileceği belirtildi.
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