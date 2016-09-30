O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

trabzonspor 'ilklerin' peşinde

TRABZONSPOR 'İLKLERİN' PEŞİNDE

Sezona istediği gibi başlayamayan Trabzonspor, yarın oynayacağı Kardemir Karabükspor'u mağlup ederek hem bu sezonki ilk deplasman galibiyetine imza atmak, hem de üst üste 2'nci defa kazanmak istiyor.

Tarih : 30 Eylül 2016, 13:43
Puan Ver : Trabzonspor 'ilklerin' Peşinde(0/10)


Ziraat Türkiye Kupası'nda Serhat Ardahanspor galibiyetinin ardından ligde Atiker Konyaspor'u da mağlup eden Trabzonspor, yarın Kardemir Karabükspor'a konuk olacak. Bordo mavili takımın saat 16.00'da Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynayacağı maçı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.



KAZANAN KADRODA ISRAR



Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal'ın Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup eden ilk 11'i büyük oranda koruyacağı bildirildi. Ersun Yanal'ın sadece orta sahada değişiklik yapabileceği, Atiker Konyaspor maçında yedek kulübesinde oturan Onazi'yi yeniden 11'e monte edebileceği belirtildi.








Etiketler: Trabzonspor    İlklerin    Peşinde    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER