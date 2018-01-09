Trabzonspor'un son antrenmanında Onur Kıvrak ile antrenör Servet Çetin arasında tartışma yaşandı, olay daha sonra tatlıya bağlandı.

Trabzonspor antrenmanında sinirler gerildi ama olay daha sonra tatlıya bağlandı!

Fırtına'da önceki günkü antrenmanda tartışma yaşandığı ortaya çıktı. Bordo-Mavililer'in iki takım halinde yaptığı çift kale sırasında müsabakayı yöneten Rıza Çalımbay'ın yardımcısı Servet Çetin'in verdiği bir karara kaptan Onur Recep Kıvrak tepki gösterdi.

TARTIŞMA TATLIYA BAĞLANDI

Habertürk'ün haberine göre; bunun üzerine ikili arasında sert bir tartışmaların yaşandığı ifade edildi. Tartışmanın idman sonrasında da devam ettiği öğrenilirken, daha sonra konunun tatlıya bağlandığı ve ikilinin barıştırıldıkları belirtildi.

Kaynak: haberinburada