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Trabzonspor idmanında tartışma çıktı

TRABZONSPOR İDMANINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Trabzonspor'un son antrenmanında Onur Kıvrak ile antrenör Servet Çetin arasında tartışma yaşandı, olay daha sonra tatlıya bağlandı.

Tarih : 09 Ocak 2018, 17:00
Puan Ver : Trabzonspor İdmanında Tartışma Çıktı(10/10)6

Trabzonspor antrenmanında sinirler gerildi ama olay daha sonra tatlıya bağlandı!

Fırtına'da önceki günkü antrenmanda tartışma yaşandığı ortaya çıktı. Bordo-Mavililer'in iki takım halinde yaptığı çift kale sırasında müsabakayı yöneten Rıza Çalımbay'ın yardımcısı Servet Çetin'in verdiği bir karara kaptan Onur Recep Kıvrak tepki gösterdi.

TARTIŞMA TATLIYA BAĞLANDI

Habertürk'ün haberine göre; bunun üzerine ikili arasında sert bir tartışmaların yaşandığı ifade edildi. Tartışmanın idman sonrasında da devam ettiği öğrenilirken, daha sonra konunun tatlıya bağlandığı ve ikilinin barıştırıldıkları belirtildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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