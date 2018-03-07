TRABZONSPOR İDMANI KARIŞTI! BURAK YILMAZ HOCASIYLA TARTIŞTI
Trabzonspor'un Akhisar hazırlıklarını sürdürdüğü antrenmanda Burak Yılmaz ile yardımcı antrenör arasında tartışma çıktı.
Bordo mavililerin Pazartesi günü karşı karşıya geleceği Akhisar maçı hazırlıkları öncesinde kısa süreli gerginlik çıktı. Antrenman öncesi sahada toplanan bordo mavililerde Burak Yılmaz ile yardımcı antrenör Mehmet Bülent Albayrak arasında tartışma çıktı
TARTIŞMA NEDENİ BELLİ DEĞİL
Toplantı sırasında çıkan tartışmanın nedeni belli olmazken hararetli tartışmayı diğer futbolcular şaşkınlıkla izledi.
KRİZ TATLIYA BAĞLANDI
Kısa süren sözlü tartışmanın ardından ikili bir birlerine sarılarak yaşanan kriz antrenman başlamadan tatlıya bağlandı.
Kaynak: haberinburada
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