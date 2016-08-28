TRABZONSPOR İÇİN VARSA YOKSA MİCAH RİCHARDS
Aston Villa, sağ bek Micah Richards konusunda işi ağırdan alıyor. Son ana kadar İngiliz yıldızı bekleme kararı alan Trabzonspor, olumsuzluk yaşanması halinde alternatif isimler Almamy Toure ile Luciano Slagveer'dan birini kadrosuna katacak.
Transfer döneminin sona ermesine 4 gün kala Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Sağ bek bölgesi için Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da forma giyen Micah Richards için girişimlerine hız veren Trabzonspor, bir yandan da alternatif 2 isimle temaslarını sürdürüyor.
Micah Richards'ı satın alma opsiyonu ile kiralama yönünde anlaşmaya varılan Aston Villa'nın işi ağırdan alması zamanı daralan Trabzonspor'u tedirgin ederken, dış transfer çalışmalarını birlikte yürüten Başkan Muharrem Usta ve Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın Monaco'nun 20 yaşındaki genç yıldız adayı Almamy Toure ve Hollanda ekibi Hereenveen'de top koşturan 22 yaşındaki Luciano Slagveer'den birini bitirmek için düğmeye bastı.
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