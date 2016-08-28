O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

Trabzonspor için varsa yoksa Micah Richards

TRABZONSPOR İÇİN VARSA YOKSA MİCAH RİCHARDS

Aston Villa, sağ bek Micah Richards konusunda işi ağırdan alıyor. Son ana kadar İngiliz yıldızı bekleme kararı alan Trabzonspor, olumsuzluk yaşanması halinde alternatif isimler Almamy Toure ile Luciano Slagveer'dan birini kadrosuna katacak.

Tarih : 28 Ağustos 2016, 10:03
Puan Ver : Trabzonspor İçin Varsa Yoksa Micah Richards(0/10)


Transfer döneminin sona ermesine 4 gün kala Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Sağ bek bölgesi için Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da forma giyen Micah Richards için girişimlerine hız veren Trabzonspor, bir yandan da alternatif 2 isimle temaslarını sürdürüyor.



Micah Richards'ı satın alma opsiyonu ile kiralama yönünde anlaşmaya varılan Aston Villa'nın işi ağırdan alması zamanı daralan Trabzonspor'u tedirgin ederken, dış transfer çalışmalarını birlikte yürüten Başkan Muharrem Usta ve Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın Monaco'nun 20 yaşındaki genç yıldız adayı Almamy Toure ve Hollanda ekibi Hereenveen'de top koşturan 22 yaşındaki Luciano Slagveer'den birini bitirmek için düğmeye bastı.








Etiketler: Trabzonspor  İçin  Varsa  Yoksa  Micah  Richards    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER