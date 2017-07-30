TRABZONSPOR HEERENVEEN'E DİŞ GEÇİREMEDİ
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Heerenveen'le 0-0 berabere kaldı.
Trabzonspor, Slovakya kampının son gününde Hollanda Birinci Lig ekiplerinden Heerenveen ile oynadığı hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı.
Slovakya'nın başkenti Bratislava'nın Samorin kasabasında kamp yapan bordo-mavililer, Heerenveen ile kamptaki altıncı ve son maçında Avusturya'nın Wiener Neustadt kentine bağlı Eggendorf kasabasında karşılaştı.
TRABZONSPOR YUSUF'LA TEHLİKELİ GELDİ
12. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top az farkla direğin üzerinden auta çıktı.
İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.
ONUR GOLÜ ÖNLEDİ
50. dakikada Ghoochannejhad savunmanın arkasına atılan topta bir anda Onur Recep Kıvrak ile karşı karşıya kaldı. Ancak Onur, yatarak topu kontrol etmeyi başardı.
60. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutta kaleci Hahn, topu iki hamlede kontrol edebildi.
85. dakikada Veerman'ın kafa vuruşunda kaleci Onur Recep Kıvrak, sol tarafına doğru gelen topu güçlükle kornere çeldi.
TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
Trabzonsporlu taraftarlar Macaristan ve Slovakya'da oynanan hazırlık maçlarına fazla ilgi göstermezken, Avusturya'da Heerenveen ile oynanan karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı.
Bordo-mavili taraftarlar, küçük olan tribünün hemen dolması üzerine maçı saha kenarındaki boş alanlardan izleme şansı bulabildi. Az sayıda Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı da takımlarının formalarıyla geldikleri karşılaşmayı Trabzonsporlu taraftarlarla birlikte seyretti.
Kaynak: haberinburada
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