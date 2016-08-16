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trabzonspor golcüsüne kavuştu

TRABZONSPOR GOLCÜSÜNE KAVUŞTU

Trabzonspor'un Porto'dan 1 yıllığına kiraladığı Güney Koreli forvet Hyun-Jun Suk, Trabzon'a geldi.

Tarih : 16 Ağustos 2016, 12:15
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 Trabzonspor'un Porto'dan 1 yıllığına kiraladığı Güney Koreli forvet Hyun-Jun Suk, Trabzon'a geldi.



Güney Kore Milli Futbol Takımı'nın Rio Olimpiyat Oyunları'ndan elenmesinin ardından yeni takımına katılmak için gece uçakla Trabzon'a gelen Suk'u, havalimanında bordo-mavili ekibin idari menajeri Mert Tuncay karşıladı. 25 yaşındaki futbolcu buradan kulübe ait araçla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne götürüldü.



Güney Koreli futbolcunun bugün bordo-mavili takım ile ilk çalışmasına çıkması bekleniyor.



Trabzonspor, sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardığı oyuncu için Porto Kulübüne 750 bin euro, futbolcuya da 1 milyon euro garanti ücret ödeneceğini duyurmuştu.








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