TRABZONSPOR: GİULİANO İÇİN ZENİT İLE SÖZLEŞMEMİZ VAR, FIFA'YA GİDİYORUZ
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında krize neden olan Brezilyalı futbolcu Giuliano için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Fenerbahçe'nin Giuliano'ya imza attırmasının ardından Trabzonspor Kulübü, ellerinde sözleşme olduğunu duyurdu ve konuyu FIFA'ya taşıyacaklarını açıkladı.
İşte Trabzonspor'un Giuliano açıklaması...
"FIFA'YA GİDİYORUZ"
"Kulübümüz ile Zenit Kulübü arasında profesyonel futbolcu Giuliano'nun satışıyla ilgili sözleşme bulunmaktadır.
Konuyla ilgili FIFA nezdinde gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Kaynak: haberinburada
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