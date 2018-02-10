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Trabzonspor, Gençlerbirliği İle Golsüz Berabere Kaldı
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Trabzonspor, Gençlerbirliği ile Golsüz Berabere Kaldı

TRABZONSPOR, GENÇLERBİRLİĞİ İLE GOLSÜZ BERABERE KALDI

Spor Toto Süper Ligde Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Trabzonspor, 83. dakikada penaltı kaçırarak galibiyetten oldu.

Tarih : 10 Şubat 2018, 18:40
Puan Ver : Trabzonspor, Gençlerbirliği İle Golsüz Berabere Kaldı(5/10)1

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'deki galibiyet hasreti 5 maça çıktı...

Gençlerbiliği'ne konuk olan Bordo Mavililer istediği futbolu sahaya yansıtamadığı maçta rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

PENALTI KAÇTI

Trabzonspor maçın 83. dakikasında Uğur Demirok'un ayağından bir de penaltı atışından faydalanamadı...

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 33'e, Gençlerbirliği ise 22'ye yükseltti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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