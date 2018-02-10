TRABZONSPOR, GENÇLERBİRLİĞİ İLE GOLSÜZ BERABERE KALDI
Spor Toto Süper Ligde Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Trabzonspor, 83. dakikada penaltı kaçırarak galibiyetten oldu.
Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'deki galibiyet hasreti 5 maça çıktı...
Gençlerbiliği'ne konuk olan Bordo Mavililer istediği futbolu sahaya yansıtamadığı maçta rakibiyle 0-0 berabere kaldı.
PENALTI KAÇTI
Trabzonspor maçın 83. dakikasında Uğur Demirok'un ayağından bir de penaltı atışından faydalanamadı...
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 33'e, Gençlerbirliği ise 22'ye yükseltti.
Kaynak: haberinburada
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