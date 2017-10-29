TRABZONSPOR, GALATASARAY'IN SERİSİNE SON VERDİ
Süper Ligde Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, ligde 13 maç sonra yenildi.
Galatasaray, Süper Ligin 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Bu yenilgiyle sarı-kırmızılılarda bir seride bitmiş oldu.
13 MAÇLIK SERİ BİTTİ
Galatasaray, bu maç öncesinde ligde 13 müsabakada yenilgi yüzü görmemişti. Sarı-kırmızılılar, en son 2016-2017 sezonunda Türk Telekom Stadyumu'nda Kasımpaşa'ya 3-1'lik skorla kaybetmişti. Aslan, bu maçtan sonra oynadığı 13 karşılaşmada 11 kez rakipleri mağlup ederken, 2 kez de berabere kaldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar