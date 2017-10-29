Galatasaray, Süper Ligin 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Bu yenilgiyle sarı-kırmızılılarda bir seride bitmiş oldu.

13 MAÇLIK SERİ BİTTİ

Galatasaray, bu maç öncesinde ligde 13 müsabakada yenilgi yüzü görmemişti. Sarı-kırmızılılar, en son 2016-2017 sezonunda Türk Telekom Stadyumu'nda Kasımpaşa'ya 3-1'lik skorla kaybetmişti. Aslan, bu maçtan sonra oynadığı 13 karşılaşmada 11 kez rakipleri mağlup ederken, 2 kez de berabere kaldı.

Kaynak: haberinburada