TRABZONSPOR, GALATASARAY'I AĞIRLIYOR! IGOR TUDOR'DAN SÜRPRİZ 11
Lider Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Medical Park'ta saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 7 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda 23 puan toplayan Galatasaray, Trabzonspor maçını kazanarak namağlup liderliğini sürdürmeye çalışacak.
BELHANDA YOK
Sarı-kırmızılı takımda Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Younes Belhanda müsabakada forma giyemeyecek.
TRABZONSPOR ÇIKIŞ ARIYOR
Ligin ilk 9 haftasında 9 puan toplayarak haftaya 14. sırada giren Trabzonspor ise, sarı-kırmızılı takım karşısında kazanarak yeni bir sayfa açmak istiyor. Ligin 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni yenmesinin ardından son 5 karşılaşmada 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alan bordo-mavililer, kötü gidişini durdurarak moral bulmayı hedefliyor.
11'LER BELLİ OLDU
TRABZONSPOR:
Onur Kıvrak, Pereira, Durica, Uğur, Mustafa Akbaş, Onazi, Okay, Bero, Yusuf Yazıcı, Olcay, Dame N'Doye
GALATASARAY:
Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Linnes, Fernando, Ndiaye, Selçuk, Tolga, Feghouli, Gomis
Kaynak: haberinburada
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