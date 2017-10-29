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TRABZONSPOR, GALATASARAY'I AĞIRLIYOR! IGOR TUDOR'DAN SÜRPRİZ 11


Trabzonspor, Galatasaray'ı Ağırlıyor! Igor Tudor'dan Sürpriz 11
Tarih : 29 Ekim 2017, 19:20
Puan Ver : Trabzonspor, Galatasaray'ı Ağırlıyor! Igor Tudor'dan Sürpriz 11(9/10)5

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Medical Park'ta saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 7 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda 23 puan toplayan Galatasaray, Trabzonspor maçını kazanarak namağlup liderliğini sürdürmeye çalışacak.

BELHANDA YOK

Sarı-kırmızılı takımda Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Younes Belhanda müsabakada forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR ÇIKIŞ ARIYOR

Ligin ilk 9 haftasında 9 puan toplayarak haftaya 14. sırada giren Trabzonspor ise, sarı-kırmızılı takım karşısında kazanarak yeni bir sayfa açmak istiyor. Ligin 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni yenmesinin ardından son 5 karşılaşmada 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alan bordo-mavililer, kötü gidişini durdurarak moral bulmayı hedefliyor.

11'LER BELLİ OLDU

TRABZONSPOR:

Onur Kıvrak, Pereira, Durica, Uğur, Mustafa Akbaş, Onazi, Okay, Bero, Yusuf Yazıcı, Olcay, Dame N'Doye

GALATASARAY:

Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Linnes, Fernando, Ndiaye, Selçuk, Tolga, Feghouli, Gomis

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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