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Trabzonspor-Galatasaray Maçını Değerlendiren Rıdvan Dilmen: Kırmızı Kartlar Doğru

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇINI DEĞERLENDİREN RIDVAN DİLMEN: KIRMIZI KARTLAR DOĞRU

Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, hakemin gösterdiği kırmızı kartların doğru olduğunu söyledi.

Tarih : 29 Ekim 2017, 22:40
Puan Ver : Trabzonspor-Galatasaray Maçını Değerlendiren Rıdvan Dilmen: Kırmızı Kartlar Doğru(7/10)3

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, %100 Futbol programında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan maçı değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in başlıca açıklamaları şöyle;

"DENAYER'İN POZİSYONU PENALTI DEĞİL"

"Trabzonspor oynadı, Galatasaray zaman zaman oynamaya çalıştı. Feghouli, biraz da Maicon kaybetmemek için oynadılar. Muslera dahil olmak üzere Galatasaray'da herkes kötü. Zaten Muslerda yan toplarda zayıf. Tartışmalı bir penaltı pozisyonu var. Denayer'in eline çarpan pozisyon penaltı değil. Diğer eline çarpsa penaltıydı."

"İKİ TAKIM DA HATALARDAN GOL BULDU"

"Trabzonspor çok eforlu oynuyor. 2-3 önemli pozisyon buldular ve santraforları çok kötü oynuyor. Yusuf Yazıcı, Pereira ve Fernando ilk 45 dakikada 90 dakikalık oynadı. Kaliteli bir oyun olmadı, çok pas hataları oldu. İki takım da birbirlerinin pas hataladından buldu pozisyonları."

"KIRMIZI KARTLAR DOĞRU"

"Kırmızı kartlar doğru. Olcay, sarı kart görecekken ilerletti. Feghouili itmeyle bırakmadı, biraz daha tartıştı. Gereksiz kartlardı. Bero'nun Fernando'ya yaptığı faul en az sarı kart. Gelişi bile sarı kart. Tolga, sol açık oyuncusu değil. Feghouli sağ açık değil. İkisi de orta saha oyuncusu. Galatasaray'ın oyun stili oldu ama artık bu."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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