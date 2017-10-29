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Trabzonspor-Galatasaray Maçında Trabzonsporlular Penaltı Bekledi

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇINDA TRABZONSPORLULAR PENALTI BEKLEDİ

Trabzonspor - Galatasaray maçında, Trabzonspor 10. dakikada Denayer'in eline çarpan topta penaltı bekledi.Hakem Halis Özkahya pozisyonda devam kararı verdi.

Tarih : 29 Ekim 2017, 20:40
Puan Ver : Trabzonspor-Galatasaray Maçında Trabzonsporlular Penaltı Bekledi(9/10)5

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Medical Park Stadı'nda hızlı başlayan maçın 10. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

TRABZONSPORLULAR PENALTI BEKLEDİ

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı, rakip ceza alanında topu arka direğe doğru yollamak istedi. Top Denayer'in koluna çarptı, Bordo Mavililer penaltı beklentisi içine girdi. Ancak maçın hakemi Halis Özkahya pozisyonda devam kararı verdi.

2015-16 SEZONU AKILLARA GELDİ!

Trabzonspor'un Galatasaray ile 2015-16 sezonunun ilk yarısında karşı karşıya geldiği maçta benzer bir pozisyon yaşanmıştı. Erkan Zengin'in vuruşunda top Denayer'in eline çarpmış, Trabzonspor penaltı beklemişti. Müsabakanın hakemi Cüneyt Çakır, oyunu devam ettirmişti. Bu pozisyon Trabzonspor camiasının büyük tepkisini toplamıştı. Trabzon'da oynanan maç Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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